La terrible statistique d'Ousmane Dembélé

Il est l'une des recrues les plus cher de l'histoire du FC Barcelone, acheté contre 130 millions d'euros en provenance du Borussia Dortmund, le FC Barcelone ne reverra certainement jamais cet argent investi pour recruter Ousmane Dembélé.

Et pour cause, l'international français qui faisait pourtant un bon retour depuis sa blessure, s'est à nouveau blessé. Ironique pour certains, agaçant pour d'autres, 'Cadena Cope' a comptabilisé 9 blessures musculaires au total et 512 jours d'absence sur 4 saisons depuis son arrivée au Barça.

Le FC Barcelone ne connait pas le retour sur investissement...