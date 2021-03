La trêve inquiète Guardiola : "Espérons qu'ils reviennent en forme"

Dans quelques jours, les clubs verront leurs internationaux partir. Les championnats nationaux s'arrêteront quelque temps pour laisser place aux rencontres internationales.

Après le succès de City contre 'Gladbach (2-0), la presse a demandé à Guardiola s'il était inquiet des imprévus que cette période pouvait engendrer. "Nous, les entraineurs, on doit gérer ça. Tu peux ajuster et adapter, nous espérons qu'ils reviennent en bonne forme", a-t-il déclaré.

"Il restera deux mois de compétition au retour des joueurs, et nous devrons gagner 4 matchs pour remporter la Premier. C'est le plus important. Je veux aller au bout, gagner ce titre et les autres compétitions, commettre peu d'erreurs et essayer de jouer le mieux possible", a poursuivi l'ancien entraineur du FC Barcelone.

Ce n'est pas la première fois que Pep annonce que la trêve internationale l'inquiète. Il y a une semaine, il déclarait qu'il trouvait insensé que les joueurs jouent avec leurs sélections et soient contraints à une quarantaine à leur arrivée en Angleterre.