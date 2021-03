La Turquie fait les yeux doux à Juan Mata

Juan Mata est sur les petits papiers de Galatasaray pour combler le départ de Younès Belhanda, selon les médias turcs. Le club turc a décidé de résilier le contrat du joueur marocain après que celui-ci ait critiqué publiquement la pelouse de l'équipe à la fin d'un match.

De son côté, Juan Mata n'a pas assez de minutes à Manchester United et envisage donc de quitter Old Trafford à la fin de la saison. En Turquie, on affirme que les négociations entre le club stambouliote et l'Espagnol ont déjà commencé.

Juan Mata n'a fait que 12 apparitions (2 buts) depuis le début de la saison. Il se remet actuellement d'une blessure musculaire.