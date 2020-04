La valeur d'Achraf multipliée par 12 depuis son prêt

La valeur d'Achraf Hakimi a été multipliée exponentiellement depuis son prêt de deux ans au Borussia Dortmund.

Le joueur de 21 ans a été un membre clé de Dortmund lors des dernières saisons. Ce saut qualitatif sur le terrain se reflète dans sa valeur sur le marché, qui est passée de cinq millions d'euros lors de son départ du Real à l'été 2018 à 60 millions d'euros aujourd'hui selon 'Marca'.

Sa polyvalence, son rythme et ses qualités techniques l'ont fait devenir l'une des plus grandes menaces de la Bundesliga sur les deux flancs et a même attiré l'attention du Bayern Munich.

Achraf a quitté le Real Madrid en tant que champion d'Europe, mais n'a pas pu devenir un membre régulier de l'équipe première, avec seulement 1 315 minutes réparties sur 17 matchs à son actif en blanc.

Cependant, ses qualités étaient évidentes lors de ces brèves apparitions qui ont conduit Dortmund à l'emmener en Bundesliga, un peu comme Dani Carvajal l'a fait en 2012-13 lorsqu'il a rejoint le Bayer Leverkusen en prêt.