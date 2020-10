"La VAR apparaît seulement quand il faut sanctionner le Barça"

Ronald Koeman n'a pas pu remporter son premier Clásico aux commandes du FC Barcelone et a vu le Real Madrid s'imposer dans son jardin ce samedi après-midi en Liga.

Un match qui a eu son lot de polémiques. Le penalty obtenu par le Real Madrid fait beaucoup parler, et l'entraîneur néerlandais du Barça s'est montré agacé en fin de rencontre.

"Je ne comprends pas la décision de l'arbitre, la VAR apparaît uniquement lorsqu'il faut prendre des décisions contre le Barça. C'est incompréhensible, je n'ai pas apprécié", a confié Koeman pour 'Barça TV'.

"Nous avons bien joué en seconde période. En première période, il y a eu des moments où le Real Madrid nous a mis en danger, mais nous avons eu plus d'occasions que notre adversaire, a ajouté l'entraîneur néerlandais. Le penalty a fait beaucoup en seconde période. Un 1-1, c'est complètement différent qu'un 1-2. Après, ils ont fermé beaucoup d'espaces et nous avons du mal à nous créer des opportunités."

"Ce sont des choses qui arrivent dans la surface. On vient de jouer cinq matchs et nous n'avons jamais bénéficié de la VAR, comme contre Getafe. On ne mérite pas de perdre comme ça", a-t-il ajouté un peu plus tard en conférence de presse.