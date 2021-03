La vengeance du Celtic : ils ne feront pas de haie d'honneur aux Rangers

La vengeance est un plat qui se mange froid. Le Celtic ne fera pas de haie d'honneur à son légendaire rival, l'équipe des Glasgow Rangers. En effet, les champions de 2019 n'avaient pas été félicités comme le veut la tradition, ils ne le feront pas en retour.

C'est ce qu'a confirmé l'entraîneur intérimaire du Celtic, John Kennedy, au micro de 'Sky Sports', avant le derby de la Old Firm, dimanche.

"C'est quelque chose dont nous avons parlé. Il y a deux ans, lorsque nous étions champions, il n'y a pas eu autant d'agitation autour de cette question. Nous en avons parlé en tant que groupe et nous ne le ferons pas. Ce n'est pas que nous n'avons pas de classe, rien de tout ça. Mais c'est le même groupe de joueurs qui est sorti champion et qui n'a pas été respecté", a déclaré Kennedy.

Les Rangers ont mis fin à la série de neuf titres consécutifs du Celtic, remportant leur premier titre de champion d'Écosse depuis qu'ils ont été contraints à la faillite et relégués en quatrième division.

Malgré le refus des Rangers de faire une haie d'honneur en 2019, Brendan Rodgers, alors manager du Celtic et aujourd'hui de Leicester, a encouragé ses anciens joueurs à faire preuve de "classe et d'humilité" et à réaliser ce geste de grande classe.

Le match de dimanche a été mis en doute en raison des célébrations du titre des Rangers ces derniers jours et de ce que le plus grand match d'Écosse pourrait provoquer, mais le gouvernement écossais a donné son feu vert pour la rencontre.