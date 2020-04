La villa de luxe louée par CR7 en pleine pandémie

Cristiano Ronaldo a décidé de passer sa quarantaine au Portugal auprès de sa famille, après être allé au chevet de sa mère, victime d'un AVC.

Pendant sa quarantaine, le Portugais a été aperçu en train de s'entraîner sur la pelouse du stade de Madère, alors que sa compagne, Georgina, faisait du shopping à Funchal.

Ces dernières heures, une nouvelle information est sortie sur le crack portugais. Selon le 'Correio da Manha', CR7 a quitté son appartement luxueux de Funchal pour passer quelques jours dans une maison plus grande. Le média affirme qu'il a loué une grande villa à Caniçal, à 31 kilomètres de chez lui.

Le caprice de Cristiano lui coûtera 4000 euros la semaine. "Il a senti qu'il avait besoin d'espace, qu'il étouffait dans son appartement, il avait besoin d'un grand jardin. Et bien sûr, une plus grande intimité. Il est habitué à avoir une vie privée et à être avec sa famille, et ce n'est pas la même chose", affirme le journal portugais.

Sa nouvelle villa c'est une maison pour six personnes, et dispose d'un grand jardin avec des palmiers, avec vue sur l'Atlantique et un accès privé à la plage. Selon 'Airbnb', la maison est réservée jusqu'au 24 avril. Cristiano pourrait donc faire son retour en Italie après cette date.

En parallèle, la 'Cuatro' a repris des déclarations de 'Diario Noticias de Portugal' qui affirment que le Portugais est sur le point de rentrer en Italie, las des critiques reçues ces derniers jours.