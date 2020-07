Lacazette a vÃ©cu sa pire saison

Irrégulié, blessé, Alexandre Lacazette aura vécu une saison 2019-2020 très compliqué chez les Gunners.

"Certes, ce n'est pas agréable d'être sur le banc. En même temps, dans ma vie, j'ai vécu des moments beaucoup plus compliqués et je n'ai pas douté de moi", a-t-il assuré.

Lacazette évoque la saison la plus difficile de sa carrière. Le joueur d'Arsenal répond franchement : "À Arsenal, oui. La blessure (à la cheville) a duré plus longtemps que prévu et cela m'a affecté. Après, j’ai eu cette période sans marquer, donc ce n’était certainement pas facile pour moi, mais j’ai quand même beaucoup appris cette saison, parce que mentalement ce n’était pas facile. Les difficultés de cette saison vont bien me servir à l'avenir", a expliqué l'ancien joueur de l'OL.