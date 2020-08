Lacazette confiant pour la saison prochaine

Arrivé à la 8ème place au classement de Premier League, manquant les places pour l'Europe, Arsenal peut sauver sa saison en remportant la Cup ce samedi contre Chelsea. Une saison compliquée mais l'enjeu européen à l'issue de cette rencontre reste primordiale.

Une saison difficle collectivement et individuellement, Alexandre Lacazette peut en témoigner. Il s'est exprimé lors d'une interview pour le 'Telegraph' : "cela a été une saison difficile, peut-être la plus difficile de ma carrière. Mais je sais que j'ai beaucoup appris cette saison, mentalement, en pensant plus à l'équipe qu'en marquant des buts alors que j'avais ma longue période de disette. Je sais que cette saison, quand on parle de statistiques, n'est pas la meilleure. Mais ce n’est encore qu’une saison et je sais que la saison prochaine sera totalement différente pour moi" L'international français retrouve confiance. Ces derniers jours Mikel Arteta avait affirmé son envie de conserver Lacazette.