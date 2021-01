Lacazette et Arsenal frappent fort

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour Arsenal en ce moment. Après un passage à vide qui les a vus enchainer sept rencontres de rang sans le moindre succès, les Londoniens viennent d’aligner trois victoires consécutives. Et celle de samedi a été particulièrement convaincante puisqu’ils ont laminé West Bromwich Albion sur un score sans appel de 4 buts à 0.

Lacazette ne s’arrête plus

Alexandre Lacazette a été le grand artisan de cette démonstration de force. Buteur lors des deux derniers matches, l’ancien Lyonnais s’est de nouveau distingué, avec cette fois un doublé inscrit. Il confirme qu’il est bien l’homme fort de cette équipe, tandis que Pierre-Emerick Aubameyang peine toujours à retrouver son meilleur rendement.

Lacazette a signé deux réalisations en l’espace de trois minutes. A l’heure du jeu, il a fait mouche d’une frappe en force, après deux frappes contrées de ses coéquipiers. Un bel opportunisme et dont il a de nouveau fait preuve quelques instants plus tard pour reprendre une passe à mi-hauteur de Kieran Tierney (64e).

Avant que Lacazette ne fasse le show, ce sont les jeunes d’Arsenal qui se sont mis en évidence. A la 23e minute, Tierney avait ouvert le score d’une magnifique frappe enveloppée alors que tout le monde s’attendait à ce qu’il centre après avoir pénétré dans la surface. L’Ecossais démontre qu’Arteta a raison de lui faire continuellement confiance. Il a tout pour s’installer durablement dans le onze des Gunners.

Les baby Gunnes à l’honneur

Le deuxième but d’Arsenal a été l’œuvre de Bukayo Saka. Le jeune ailier anglais a assuré le break en conclusion d’une merveille de séquence collective. Comme au bon vieux temps, les Londoniens ont transpercé le dernier rideau adverse en multipliant les unes de touche de balle. Quand c’est comme ça tout parait si facile, surtout face à la plus mauvaise défense du championnat.

Les Londoniens ont donc déroulé face à de fébriles Baggies (4-0) et cette balade de santé leur fait un grand bien. Tant sur le plan mental qu’au niveau comptable puisqu’avec cette victoire ils n’ont plus que six points de retard sur le podium. Les objectifs fixés en début de saison restent encore réalisables pour Arteta et ses hommes.