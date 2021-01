Lahm préfère voir Kimmich au milieu qu'en défense

Milieu de terrain ou défense latérale, Joshua Kimmich sait prendre ses responsabilités au Bayern Munich et joue où son entraîneur le lui demande en fonction des rencontres.

Le joueur de 25 ans se montre performant au deux postes. Philipp Lahm, la légende du club bavarois, est revenu sur la polyvalence de Joshua Kimmich dans des déclarations pour 'Kicker'.

"Pour Joshua, c'est d’abord une bénédiction cette polyvalence. C'est Pep Guardiola qui l'a jeté dans le grand bain et l'a utilisé dans diverses positions. Cela lui a permis d'acquérir une expérience au plus haut niveau et de se développer", raconte l'ancien champion du monde.

Selon lui, Kimmich devrait rester au milieu de terrain : "Maintenant qu'il est installé, il est important qu'il s'identifie à un poste et qu'il devienne un acteur de classe mondiale à ce poste. Avec Joshua, je vois cette opportunité dans un rôle de milieu axial."