Lampard évoque le retour de Bale en Premier League

Gareth Bale est officiellement un joueur de Tottenham. Ce samedi, les Spurs ont officialisé son transfert, il est prêté une saison par le Real Madrid.

En conférence de presse, Frank Lampard s'est exprimé sur le retour du Gallois en Premier League : "Gareth Bale est un joueur incroyable. C'est un superbe talent individuel. On se souvient tous de ses débuts à Tottenham. On a assisté de loin à ses succès avec le Real Madrid. Il sera un atout considérable pour les Spurs. Ils seront parmi les candidats aux places européennes, à la Ligue des champions et peut-être même plus. Ils ont déjà de grands joueurs, mais avec Bale en plus... C'est l'un des meilleurs joueurs du monde sur les cinq dernières années."