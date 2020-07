Laurent Blanc pourrait accepter un contrat de courte durée au Barça

La candidature de Laurent Blanc au Barça est une surprise poussée par son agent, Jorge Mendes. Sans club depuis son départ du Paris Saint-Germain, il serait tout à fait disposé à accepter un contrat d’un an seulement, avance le quotidien 'Sport'.

Néanmoins, les élections du FC Barcelone peuvent tout remettre à zéro. Il se dit que l'objectif reste 2021. Les candidats à la présidence du club en 2021, Josep Bartomeu et Victor Font, appuieront pour une candidature avec un projet sur le long terme, avec un entraîneur pour l’exécuter. Xavi, qui a prolongé d’un an au Qatar, est le candidat le plus probable au poste. L’ancien milieu de terrain rêve de retrouver son club de toujours. "Xavi sera la pierre angulaire de notre projet sportif pour les dix prochaines années, avait expliqué Victor Font. Nous travaillons avec l'idée qu'il sera notre entraîneur."

Laurent Blanc, serait donc simplement de passage...