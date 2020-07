Laurent Blanc proposÃ© au FC Barcelone

Quique Setién est en contrat à Barcelone jusqu'en 2022. Le président du club catalan a déclaré vouloir que Setién reste jusqu'à la fin de son contrat mais les récents événements ont tout changé.

Entre mauvais résultats et relations tendues dans le vestiaire du FC Barcelone, un changement d'entraîneur commence à faire du bruit dans la presse.

Et selon les dernières informations de 'Mundo Deportivo, Jorge Mendes aurait proposé le nom de Laurent Blanc au FC Barcelone, le Portugais représentant l'ancien entraîneur du PSG.

Laurent Blanc ne manque pas d'expérience et le Barça le sait. Entre Bordeaux, le Paris Saint-Germain ou encore la sélection française, Blanc a même porté le maillot blaugrana lors de la saison 1996-1997.

Le champion du monde 1998 n'a plus entraîné depuis son départ du Paris Saint-Germain et fait souvent l'objet de rumeurs. Reste à savoir quand est-ce qu'il sera prêt à reprendre du service, et où.