"Lautaro est parfait pour le Barça"

Lautaro Martinez va être l'un des feuilletons de l'été du mercato européen alors que le FC Barcelone veut tout faire pour le recruter en tant que relève de Luis Suárez.

Pour le quotidien 'AS', Saviola a évoqué la possibilité qu'a le Barça de recruter l'international argentin et a assuré qu'il le voit comme "parfait pour le FC Barcelone".

"Lautaro correspondrait parfaitement à Barcelone avec sa qualité et sa philosophie de jeu. C'est l'un des meilleurs attaquants actuellement et j'aime beaucoup sa manière de vivre le football. C'est un attaquant jeune qui cherche les espaces et qui comprendre parfait le jeu d'un 'killer'", explique Saviola.

Saviola est aussi revenu sur le rôle de Messi à Barcelone : "Quand Messi prendra sa retraite, il va nous manquer. C'est le meilleur joueur du monde et il nous impressionnera toujours."

Enfin, il est revenu sur son époque à Barcelone : "Mon aventure à Barcelone, je m'en rappelle avec une grande joie. J'étais dans l'un des meilleurs clubs du monde à 19 ans et j'ai appris beaucoup à la fois dans le personnel comme dans le professionnel."