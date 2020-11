Lautaro et l'Inter ne s'entendent toujours pas sur une prolongation

Avec le feuilleton Messi et Suárez, c'est certainement l'un des dossiers qui aura le plus agité le dernier mercato estival. Un temps annoncé proche du FC Barcelone, Lautaro Martinez était finalement resté à l'Inter Milan et paraissait même tout proche de prolonger son bail avec les Nerazzuri.

Seulement voilà, plusieurs semaines après la tempête, l'Argentin n'a toujours pas signé de nouveau contrat avec son club et d'après 'La Gazetta dello Sport', les négociations en seraient même au point mort.

Sous contrat jusqu'en 2023 avec le club lombard, Lautaro dispose actuellement d'une clause libératoire de 111 millions d'euros. Et, percevant un salaire de 2,8 millions d'euros par mois, le joueur de 23 ans aimerait voir ses émoluments augmenter afin que ceux-ci concordent avec son statut et la clause imposée par son club.

Cependant, les dirigeants interistes proposeraient une revalorisation salariale jugée insuffisante par le joueur. Ces derniers suggéreraient de faire passer son salaire actuel à 5 millions d'euros par an.

Une offre rejetée par le joueur et son entourage qui mettent en avant les énormes salaires de Romelu Lukaku et Christian Eriksen, tous deux percevant 7,5 millions d'euros.

Une information qui pourrait donner des idées à de nombreux clubs européens.