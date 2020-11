Lautaro et Lukaku sauvent l'Inter avant Madrid

l'Inter a mis à sa série de 5 matchs sans victoire ce dimanche face au Torino, mais non sans peine. D'abord menés 2-0, les Milanais ont du s'employer pour l'emporter.

Et ce sont les deux joyaux, Lukaku et Martinez, qui ont du relancer la machine, aidé par un premier but d'Alexis Sanchez à la 64ème minute.

Ils vont donc inscrire 4 buts en 25 minutes, dont deux de Lukaku et un autre de Martinez.

Les doutes ne se sont pas envolés, mais ce match est une bouffée d'air pour les hommes de Conte, avant d'affronter le Real cette semaine.