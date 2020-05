Le baiser langoureux de Messi à Antonella qui est devenu viral

Le chanteur Residente a sorti la chanson 'Antes de que el mundo se acabe' (Avant la fin du monde). Dans le clip, on peut voir plusieurs baisers de couples du monde entier et de plusieurs sportifs, mais celui qui a attiré tous les regards est celui de Messi et d'Antonella.

La star argentine et sa femme ont démontré l'amour qu'ils se portent avec un baiser langoureux, entre sourires et embrassades, comme l'ont fait Paulo Dybala et sa copine Oriana Sabattini.