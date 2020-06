Le Barça n'a pas reçu d'offres pour Coutinho

Le Bayern Munich a annoncé depuis quelques semaines déjà qu'il ne léverait pas l'option d'achat du prêt de Philippe Coutinho, obligeant le joueur brésilien à faire son retour à Barcelone cet été.

Le joueur brésilien et le Barça ne savent toujours pas quelle sera la situation. Alors que Philippe Coutinho voudrait partir en Premier League, le Barça ne semble pas non plus intéressé par conserver le joueur.

Pour alléger la marge salariale et pour faire de la place, le Barça serait ravi de vendre Coutinho. Cependant, selon les informations de 'Marca', le Barça n'aurait reçu aucune offre pour le moment pour le joueur.

La quantité de 70 millions d'euros demandée par la direction blaugrana est élevée et l'équipe la mieux placée serait pour le moment Newcastle, suivi de près par les Blues de Chelsea.

Le club souhaitait vendre le milieu de terrain avant le 30 juin prochain pour rééquilibrer ses comptes mais c'est une option qui semble presque impossible aujourd'hui.