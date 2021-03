Le Barça a donné son feu vert au PSG pour Emerson

Bien que le Barça n'exclue pas de garder Emerson, le club catalan est conscient que le joueur est susceptible de lui rapporter des liquidités pour le mercato de cet été. Par conséquent, les 'blaugrana' sont ouverts à la négociation.

Le Milan AC a fait la plus grosse offre pour le joueur brésilien l'été dernier, néanmoins, cette année, c'est maintenant le PSG qui a montré plus d'intérêt pour lui. Rappelons que le Barça possède les droits du Brésilien en copropriété avec le Real Betis et devra le dédommager de 9 millions pour l'acheter et le vendre.

Selon 'Mundo Deportivo', le conseil d'administration du FC Barcelone a déjà donné le feu vert au Paris Saint-Germain pour commencer les négociations avec l'ailier. Les 'blaugrana' ne veulent pas perdre de temps.

Le quotidien sportif espagnol explique que les choses ont été prises en main l'agence d'Emerson. Avant, le Brésilien travaillait avec 'Promoesport', mais depuis quelques semaines, c'est 'Traffic' qui le représente.

'Traffic', son nouvel agent, entretiendrait de très bonnes relations avec le club parisien et aurait pris contact avec le PSG pour le transfert d'Emerson avec l'accord du FC Barcelone.

Il y a quelques jours, 'Goal' a évalué le transfert à environ 25 millions d'euros. Rappelons que le Barça devrait payer 9 millions au Betis, club avec lequel le club catalan a acheté la moitié du contrat d'Emerson à l'Atletico Mineiro en 2018. Sa signature a coûté 12 millions, 6 millions par club.