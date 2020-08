"Le Barça a eu plus de temps pour se reposer"

Le FC Barcelone a remporté la rencontre contre le Napoli sur un score de 3-1 en huitième de final retour de Ligue des champions et s'est qualifié sur la pelouse du Camp Nou.

Lorenzo Insigne, attaquant et capitaine de Naples, a analysé la défaite de son équipe pour 'Sky Italia' : "Nous sommes désolés, nous avons essayé. Nous savions que ce serait difficile. Nous aurions pu faire quelque chose en première partie mais nous n'avons pas réussi. Nous avons fait un bon match, nous sommes désolés pour l'élimination."

"Ils ont beaucoup de grands joueurs. Nous avons essayé de jouer comme une équipe et nous ne l'avons pas fait à 100%. Nous pouvons grandir. Ils ont eu plus de temps de repos que nous et nous nous sommes battus jusqu'à la fin en Serie A", a-t-il ajouté.

"Nous avons beaucoup créé mais pas beaucoup marqué. Il faut s'améliorer, moi le premier. Cette nuit, nous avons beaucoup créé mais nous n'en avons pas profité. Il y avait faute sur le premier but (de Lenglet) et Messi a été très intelligent face à Koulibaly sur le penalty. Après le 3-0, ça aurait pu être pire mais nous avons joué jusqu'à la fin", conclut Insigne.