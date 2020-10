Le Barça a la tête tournée vers Turin

Le FC Barcelone a perdu le Clasico au Camp Nou ce samedi. Ramos Valverde et Modric ont été les bourreaux du Barça. Un match qui a suscité la polémique notamment à cause d'un penalty sifflé en faveur du Real lors d'une action plus que litigieuse.

Koeman a essayé de tourner la page ce dimanche avec ses joueurs à l'entraînement. D'après le quotidien 'AS', l'équipe s'entraînera de nouveau lundi et passera les test PCR.

Le mardi, les joueurs voyageront pour Turin et le mercredi, une session est prévue dans el Juventus Stadium.

Pour l'instant on ne sait pas si Cristiano Ronaldo sera ou non de la partie.