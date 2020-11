Le Barça paie 5 millions de plus à Dortmund pour Dembélé

En août 2017, Dembélé a quitté le Signal Iduna Park pour le Camp Nou. Le Barça a payé à l'époque 105 millions d'euros.

Mais le montant ne s'arrête pas là. Avec les variables incluses au contrat, le prix final de Dembélé pourrait s'élever à 148 millions.

Jusqu'à présent, selon 'Kicker', le FC Barcelone a déjà dépensé environ 130 millions pour Dembélé. Les cinq derniers ont été payés récemment par le club catalan. En effet, les Blaugranas s'engageaient à payer cette somme si le Français atteignait la barre des 75 matchs officiels, ce qui est désormais le cas.

Le journal allemand révèle que dans l'accord conclu entre le Borussia et Barcelone, les Catalans se sont engagés à payer un certain montant lorsque Dembélé atteindrait 25, 50, 75 et 100 matches officiels. Trois de ces paliers ont déjà été atteints par le Français, il resterait donc un seul paiement s'il atteint la barre des 100 matchs.

Concernant l'avenir de l'international français, une certaine crainte règne au Barça. Son contrat prend fin en 2022 et le club craint que l'attaquant aille jusqu'au bout et ne parte libre à cette date.