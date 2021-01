Le Barça décroche sa place en finale aux tirs au but

La Real Sociedad, finaliste de la Coupe du Roi, et le FC Barcelone, deuxième de Liga en 2019-2020, s'affrontaient pour une place en finale de la Supercoupe d'Espagne.

Sans Leo Messi, touché musculairement et forfait pour la rencontre, le Barça a eu du mal à lancer sa rencontre sur la pelouse de Cordoue face au bon pressing de la Real.

Brouillons, les hommes de Ronald Koeman laissent la Real Sociedad se procurer les meilleures occasions lors de la première demi-heure, à l'image de Portu (12e) et de Le Normand qui manquent le cadre (13e). Le Barça s'en remet à Ter Stegen, qui détourne même une très dangereuse frappe d'Isak (18e).

Le Barça se réveille peu avant la demi-heure de jeu. Martin Braithwaite se procure quelques opportunités mais bute sur Remiro (16e), avant d'envoyer une tête en dehors du cadre (29e).

C'est Frenkie de Jong qui débloque la situation. Le Néerlandais joue les avant-centres dans la surface. Servi d'un centre en retrait aérien de Griezmann, le milieu de terrain recule avant d'envoyer une tête en dessous de la barre de Remiro pour ouvrir le score (0-1, 39e).

Merci Marc-André ter Stegen

Au retour des vestiaires, la Real Sociedad réagit. Cinq minutes après la reprise, Mikel Oyarzabal centre mais De Jong laisse traîner son coude dans la surface. Penalty pour la Real Sociedad, transformé par Oyarzabal, qui prend Ter Stegen à contre-pied (51e, 1-1).

Le Barça ne lâche rien mais manque d'efficacité. La volée de Griezmann (59e) et le tir croisé de Dembélé (62e) manquent le cadre, alors que Pedri voit sa frappe être repoussée par Remiro un peu plus tard (77e). Ni Catalans, ni Basques ne trouvent la solution, et les deux équipes filent finalement en prolongations.

En prolongation, Ter Stegen joue les sauveurs et s'envole devant Zaldua (94e) pour éviter à la Real Sociedad de prendre l'avantage. Quelques minutes plus tard, Ousmane Dembélé manque quant à lui une occasion de fusiller le gardien adverse (100e).

Les deux équipes poussent mais rien n'y fait. Ni Antoine Griezmann pour le Barça (112e), ni Oyarzabal (113e) ou Januzaj (115e, 119e) ne parviennent à délivrer leurs équipes. Le Barça et la Real Sociedad ont donc fini par jouer la place en finale aux tirs au but.

Une séance de tirs au but dont le Barça sort vainqueur, grâce à son sauveur Marc-André ter Stegen. Le gardien allemand arrête les deux premiers tirs de la Real Sociedad, et voit Wilian José manquer le sien. Malgré des ratés de De Jong et Griezmann, Riqui Puig inscrit le dernier tir pour délivrer son équipe. Les Blaugrana filent en finale de la Supercoupe d'Espagne, et devront attendre encore un peu avant de connaître leur adversaire.