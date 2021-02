Le Barça en démonstration avant d'affronter le PSG

Le Barça est prêt à affronter le PSG ! Les hommes de Koeman recevaient ce soir une équipe d'Alavés en difficulté au classement, pour le compte de la 23e journée de Liga. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la différence au classement s'est ressentie.

Après une première demi-heure plutôt calme et équilibrée, le Barça s'est détaché grâce à son buteur portugais Trincão. Sur un centre trop long, Ilaix récupère avant de décaler le Portugais en retrait. L'attaquant reprend du pied gauche à ras de terre et ne laisse aucune chance à Pacheco (1-0, 29e minute). Ce but de Trincao va complétement libérer les Barcelonais, qui vont totalement étouffer leurs adversaires. Les assaults vont se multiplier jusqu'à la 36e minute où Messi pense marquer le but du 2-0, mais l'intervention de la VAR révélera une position de hors-jeu d'Antoine Griezmann au départ de l'action. Ce n'est que partie remise pour le sextuple Ballon d'or, car dans le temps additionnel de la première période, l'Argentin va hériter du ballon à 35 mètres des buts, fixer la défense et décocher une frappe puissante qui rentre avec l'aide du poteau.

À la mi-temps, les Catalans mènent logiquement au score et rien ne semble pouvoir les inquiéter. Cependant, une mauvaise entame de seconde période des Barcelonais va donner confiance aux visiteurs, qui vont parvenir à réduire l'écart à la suite d'une grossière erreur de Moriba à la 57e minute. Rioja va se présenter seul face à Ter Stegen et crucifier le gardien allemand pour redonner un peu d'espoir à son équipe. Cependant, les visiteurs n'auront plus d'occasion nette et vont complètement craquer en fin de rencontre.

Les Blaugranas vont inscrire 3 buts en l'espace de 6 minutes. Trincao va d'abord signer un doublé à la 74e minute, en profitant d'un face à face raté de Messi, que le Portugais envoie au fond des filets. Dans la minute qui suit, Leo Messi inscrit le bijou de la soirée, d'une frappe magnifique de l'extérieur de la surface qui se loge dans le coin du but de Pacheco, ne laissant aucune chance à l'Espagnol. Alavés sera ensuite assomé par ces 2 buts coup sur coup, mais ce n'est pas fini. À la 80e minute, Junior Firpo y va de son but, en profitant d'une belle combinaison entre Messi et Griezmann.

Grâce à cette sixième victoire consécutive en championnat, le Barça dépasse le Séville FC et recolle au Real Madrid à la 2e place, avant d'affronter le PSG mardi en 8e de finale de Ligue des Champions. Alavés, avec cette 11e défaite de la saison, stagne à la 16e place, à seulement 1 point du premier relégable.