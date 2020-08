"Le Barça et le Real essaieront de recruter Fabian Ruiz en 2021"

Naples a dans ses rangs l'un des milieux de terrain espagnol les plus prometteurs. Fabián Ruiz ne cesse de faire parler dans la presse de son pays depuis l'été dernier.

Des équipes comme le FC Barcelone et le Real Madrid le suivent de près, mais n'auront pas les moyens de le recruter cet été en raison de la crise provoquée par le Covid-19.

Cependant, son agent, Miguel Alfaro, a déclaré pour 'CalcioMercato' qu'il n'avait aucun doute sur le fait que les deux géants espagnols s'intéresseraient au joueur la saison prochaine.

"Le Barça et le Real sont intéressés par Fabián et ils essaieront de le recruter en 2021. C'est un joueur engagé et il donne tout. Son équipe le sait très bien", a assuré l'agent de l'international espagnol.

"Nous ne voulons pas nous précipiter au moment de prendre des décisions. Naples connaît notre point de vue. Dans tous les cas, l'important est que Fabián joue bien et qu'il fasse du mieux possible", a-t-il ajouté.