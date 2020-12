"Le Barça joue mal et il ne fait plus peur"

Le PSG retrouve, comme très souvent, le FC Barcelone pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Les deux équipe connaissent un début de saison assez mitigé en championnat mais avantage Paris qui ne connait pas les mêmes galères du vestiaire.

Pour Omar Da Fonseca, consultant pour 'beIN Sports', il est clair que le PSG est favori et a une chance à saisir : "Le Barça joue mal, le Barça ne fait plus peur, le Barça ennuie, le Barça ne marque pas… Toutes les carences sont amplifiées, a-t-il expliqué dans un entretien au journal 'Le Parisien'. Tout le monde est en dessous." avant de poursuivre : "Personne ne sait ce qu'il se passera en février. Mais dans l'état actuel des choses, si vous me dites que ce seront les mêmes joueurs, dans les mêmes conditions, je ne veux pas parler de faux choc entre le PSG et le Barça mais s'il faut sortir un favori, c'est Paris", a analysé Omar Da Fonseca. "Aujourd'hui, il y a de la passivité, tout est prévisible, on s'endort. Griezmann, Messi, Coutinho… Personne ne peut dire que ces trois joueurs sont mauvais. Mais je pense, et je ne suis pas le seul, que les trois sont incompatibles."