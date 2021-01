Le Barça ne perd pas espoir pour le titre

Contre Huesca, le Barça a retrouvé la victoire grâce à un petit but de Frenkie de Jong, malgré les nombreuses occasions manquées. Le Barça a encore beaucoup de travail à faire, mais l'entraîneur Ronald Koeman sait que son équipe a les moyens de se battre pour le titre.

"Je pense que ce mois est très important pour réaliser nos objectifs. Nous avons beaucoup de matches à l'extérieur et si nous les remportons, je pense que nous pourrons nous battre jusqu'au bout, mais cela dépend aussi des résultats des autres équipes", a confié Ronald Koeman après la victoire contre Huesca.

"Ce n'est pas facile de gagner à l'extérieur et tous les matches sont serrés. Si vous vous retrouvez sur une série, vous pouvez réduire la distance avec les équipes, mais pour cela, nous devons gagner", a-t-il ajouté.

Cependant, l'entraîneur néerlandais n'a pas manqué d'envoyer un message à sa direction concernant le mercato et les renforts dont il a besoin : "Il n'est pas nécessaire de répéter ce que nous disions en début de saison, qu'il faut quelqu'un en pointe pour avoir plus de concurrence, avoir plus d'objectifs et d'efficacité, mais cela dépend de beaucoup de choses."