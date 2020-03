Le Barça nie une blessure de karting de Junior

Les rumeurs concernant les joueurs du FC Barcelone se multiplient : l'avenir incertain de Ter Stegen, la rumeur sur une arrivée de Thiago Silva, les critiques de l'adjoint de Setién... Et maintenant, c'est une rumeur qui concerne une blessure de Junior pendant une séance de karting qui fait parler.

La radio catalane assure que Junior se serait blessé à la main dans une course de kart. Lors des derniers matches, le joueur était apparu avec un bandage à la main gauche.

Une activité qui est interdite pour les joueurs de l'équipe première de Barcelone, de quoi rendre les supporters en colère lors de l'annonce de la rumeur.

Cependant, selon les dernières informations de 'Marca', le FC Barcelone a nié les faits et assure que Junior se serait fait mal à l'entraînement et non lors d'une course de karting.