Le Barca reste méfiant, Le Real peut toujours se réveiller

Pour beaucoup des jeunes Barcelonais (Pedri, Fati, Dest), ce sera leur premier Clasico. Les cadres ont donc décidé de leur préparer une session psychologique pour les préparer à ce qui les attend. C'est 'AS' qui dévoile ce jeudi ces préparatifs, de quoi montrer que les Barcelonais ne s'arrêtent pas à la mauvaise forme de leurs adversaires.

"On ne doit pas déclarer le Real mort" aurait-ils dit à leurs joueurs, et ils ont raison. Le Real est toujours dangereux quand il est au plus mal, car il a l'égo des grands, la volonté de se relever, et surtout ne souhaite pas se faire humilier par son plus grand rival.

Même si Barcelone n'est pas dans sa meilleure forme non plus, les résultats sont meilleurs et le contenu plus encourageant. C'est pour cela que les vétérans ne souhaitent pas que les jeunes voient le match comme déjà gagné.