Le Barça s'impose dans un match pauvre en occasions

Que ce fut laborieux ! Orphelin de Lionel Messi, le Barça a réalisé une prestation plus que moyenne sur le terrain d'Elche, 19e du championnat. Les Catalans ne semblaient pas en mesure de terasser le promu cet après-midi, et se sont contentés du minimum.

C'est Frenkie De Jong qui a ouvert le score à la 39e minute. Sur un centre de Braithwaite venant de la gauche, González se jette devant Griezmann pour empêcher le Français de conclure. Le malheureux défenseur trompe son propre gardien avec son geste défensif et envoie le cuir vers ses propres filets, mais De Jong surgit et touche du bout du pied le ballon qui allait rentrer. Le but a été atttribué au Néerlandais. À la pause, les Barcelonais sont heureux de faire la course en tête.

La seconde période n'a pas été plus intéressante en terme de jeu. L'équipe de Ronald Koeman semblait vouloir gérer son avantage et Elche ne s'est montré dangereux qu'à de rares occasions, notamment sur un face à face entre Rigoni et Ter Stegen remporté par le portier allemand à la 56e minute. C'est finalement Riqui Puig, entré en jeu 3 minutes plus tôt, qui délivre le Barça à la 89e minute en reprenant de la tête un centre de Frenkie De Jong. Le Néerlandais, auteur d'un but et d'une passe décisive, a été élu homme du match.

Grâce à cette 5e victoire consécutive à l'extérieur, le Barça de Ronald Koeman dépasse le FC Séville et se rapproche à 3 unités du Real Madrid. Elche, de son côté, reste 19e, à 2 points du premier non relégable, avec encore 2 matches de retard.