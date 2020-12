Le Barça, seule équipe à avoir réalisé le 5/5, aux côtés du Bayern

Avec une brillante première mi-temps mettant de Griezmann, Braithwaite et Dembele, le FC Barcelone a réussi à s'imposer 3-0 face à Ferencvaros pour sa cinquième victoire en phase de groupes de Ligue des Champions.

Une victoire qui rapproche l'équipe blaugrana de son objectif de terminer à la première place de son groupe et, ce faisant, a permis à l'équipe de Ronald Koeman de devenir la seule équipe totalisant 5 victoires en Ligue des Champions.

Un privilège partagé avec le Bayern Munich jusqu'à cette cinquième journée. Les Bavarois avaient remporté leurs quatre premiers matchs mais ont concédé un nul face à l'Atlético de Madrid.

La course des Blaugranas a débuté par une victoire 5-1 sur Ferencvaros, s'est poursuivie par une victoire 2-0 sur la Juventus et un succès 2-1 sur le Dynamo Kiev. Enfin, lors des deux derniers matches, le mercredi 2 décembre, le FC Barcelone a battu l'équipe ukrainienne 4-0 et le club hongrois 3-0.

Le Barça aura donc l'occasion de réaliser le 6/6 lors de la réception de la Juventus de Turin, le 8 décembre prochain.