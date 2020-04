OFFICIEL : Le Camp Nou aura un naming pendant un an

Le FC Barcelone démontre de nouveau son engagement dans la lutte contre le coronavirus. Le club a annoncé que les droits de propriété du Camp Nou seront cédés pour la saison 2020-2021.

"Le FC Barcelone a approuvé le prêt des droits de propriété du Camp Nou pour la saison 2020-2021, à la Fondation Barça afin d'obtenir des revenus qui seront investis dans des projets de recherche pour lutter contre le Covid-19", a annoncé le club espagnol.

"Le monde vit un moment compliqué, la plus grande crise sanitaire, économique et sociale de l'histoire moderne, et le FC Barcelone a pris une décision exceptionnelle", continue le communiqué.

"Lors des prochaines semaines, la Fondation Barça ouvrira un processus pour trouver un sponsor qui voudrait obtenir les 'title rights' du Camp Nou pour une saison, pour un revenu qui sera destiné à financer des projets de recherche", explique le club blaugrana dans son communiqué officiel.

Un contrat de naming exceptionnel pour le Camp Nou, qui aura pour but de ramener des revenus au club afin de financier la lutte contre le coronavirus en Catalogne comme dans le monde entier.