Les joueurs du Barça cèdent 70% de leurs salaires

Lionel Messi a publié un communiqué dans lequel il confirme que l'effectif blaugrana a bien baissé ses salaires, tout en taclant ses détracteurs.

"Beaucoup de choses ont été écrites et dites sur l’équipe première du FC Barcelone par rapport aux salaires des joueurs durant cette période d’état d’urgence. Avant toute chose, nous voulons clairement afficher que notre volonté a toujours été d’appliquer une baisse des salaires, parce que nous comprenons parfaitement qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle et nous avons TOUJOURS été les premiers à avoir aidé le club quand on nous l’a demandé."

"Parfois, nous l’avons même fait de notre propre initiative quand nous estimions que c’était nécessaire et important", a-t-il écrit dans un premier temps.

"Ça ne nous surprend pas qu’à l’intérieur même du club, certains essaient de braquer les projecteurs sur nous et essaient de nous mettre la pression afin que nous fassions une chose que nous avons toujours eu l’intention de faire. Si l’accord a tardé ces derniers jours c’est simplement parce que nous cherchions une formule pour aider le club mais aussi ses employés dans ces moments aussi difficiles", a conclu l'intertional argentin.

Rappelons que depuis plusieurs jours maintenant, l'affaire des baisses de salaires voulues par la direction du FC Barcelone porte atteinte à l'image du club culé.

La raison ? La presse locale affirmait que les joueurs rechignaient à s'exécuter. Ce qui est désormais chose faite.

Preuve qu'au Barça, la trêve sanitaire n'a pas enterré la hache de guerre.