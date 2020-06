"Le BarÃ§a va regretter d'avoir laissÃ© Kubo aller Ã  Madrid"

Kubo avait quitté le centre de formation du FC Barcelone pour retourner au Japon, et a aujourd'hui fait son retour en Espagne pour signer un contrat avec le Real Madrid.

Pour cette première année, il a été prêté sous les couleurs de Majorque mais impressionne déjà beaucoup de monde en Liga, au point d'intéresser certains gros clubs européens.

Joan Vila a parlé pour 'AS' et a évoqué l'évolution du jeune milieu de terrain : "Quand Take s'est rendu compte que le Barça ne misait pas sur lui, et qu'il ne lui faisait pas d'offre, il s'est mis à pleurer."

Le recruteur raconte ce qui lui plaît le plus chez Kubo : "Son intelligence sur le terrain, et comment celle-ci se traduit sur chaque action de jeu. Il anticipait, il était rapide physiquement et mentalement. Il était au-dessus des autres. C'est un joueur très discipliné, mais cela ne l'empêche pas d'être créatif."

"Son talent inné a très vite évolué lorsqu'il est arrivé à la Masia à huit ans. Il a appris le football associatif, à créer une supériorité... Tout cela a fait grandir sa créativité et sa confiance. À 19 ans, il est aujourd'hui un joueur très complet déjà", a expliqué Vila.

"C'est une erreur venant d'un club comme le FC Barcelone. Laisser partir un talent comme lui, c'est très grave. Mais c'est encore pire quand il s'agit d'un attaquant, qui sont des joueurs très recherchés sur le marché", a-t-il ajouté concernant son départ du club blaugrana.