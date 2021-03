Le Barça veut André Silva, révélation en Allemagne

L'un des principaux postes à renforcer par le FC Barcelone en vue de la saison 2021-22 est celui d'avant-centre. Martin Braithwaite n'a pas convaincu et, dans la mesure du possible, les Catalans aimeraient trouver un tueur.

D'abord Samuel Eto'o, avec Joan Laporta, et dernièrement Luis Suárez, avec Josep Maria Bartomeu, mais le Barça n'a pas encore réussi à combler le vide laissé par l'Uruguayen. L'équipe a besoin d'un attaquant qui ne laisse pas passer une occasion et c'est pourquoi, selon 'Bild', le club veut André Silva.

À court terme, les Barcelonais ne peuvent pas obtenir une grande star et le Portugais correspond parfaitement à ce que recherche un Barça qui reste tout de même sous le charme de Memphis Depay.

Pour en revenir au Portugais, il retrouve son meilleur football en Allemagne à l'Eintracht Francfort, où il a retrouvé les sensations montrées à l'époque à Porto.

Malgré ses excellents débuts dans les deux clubs, ni le Milan ni Séville n'a pu convaincre un joueur qui réalise une saison incroyable, seulement éclipsée par les chiffres des incomparables Robert Lewandowski et Erling Haaland.

L'avant-centre portugais compte 22 buts à ce stade de la saison et a déjà inscrit plus de buts que lors de toutes ses saisons précédentes. Il a également déjà délivré 5 passes décisives, ce qui le rapproche de sa meilleure année, celle de sa percée à Porto.

André Silva est géré par Jorge Mendes et les médias allemands ont laissé entendre que les bonnes relations entre le Portugais et Joan Laporta pourraient faciliter l'opération. Cela dit, l'Eintracht veut 40 millions d'euros et le Barça devra vendre pour assumer une signature de ce calibre.