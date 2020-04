Le Barça veut Cancelo pour remplacer Semedo

Cancelo au Barça et Semedo, à Manchester City. C'est l'échange envisagé, selon 'Telegraph', par les deux clubs. Aucun des deux joueurs n'offre son meilleur niveau cette saison, et les Portugais pourraient échanger d'équipe.

La valeur marchande des deux joueurs est similaire. Le Blaugrana coûte environ 35 millions d'euros, alors que son compatriote est évalué à 29,3. Les deux hommes n'ont qu'un an d'écart et, cette saison, alternent le bon et le moins bon.

Semedo a joué 29 matches avec le Barça, étant titulaire à 24 reprises, alors que Cancelo a joué 24 matches, pour 18 titularisations. Le premier voit son futur incertain au Camp Nou alors que le second est dans la liste des possibles ventes de l'équipe de Guardiola.

Le joueur de Manchester City est sous contrat jusqu'en 2025, alors que Semedo est sous contrat jusqu'en 2022. Ainsi, la valeur des deux joueurs pourraient être similaires en vue d'un possible échange entre le Camp Nou et l'Etihad Stadium.