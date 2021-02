Le BarÃ§a veut enrÃ´ler Bryan Gil

Ce n'est un secret pour personne, le Barça est à la recherche de renforts pour renouveler son effectif en vue de la prochaine saison. En Espagne, les médias sportifs révèlent un intérêt du club catalan pour la nouvelle pépite espagnole, Bryan Gil.

Prêté par le Séville FC à Eibar, le jeune milieu offensif réalise une très bonne saison avec l'équipe basque. D'ailleurs, en Espagne, certains observateurs se sont risqués à le comparer au légendaire Johan Cruyff.

Germán Vaya Ballabriga, le scout du FC Barcelone, avait récemment avoué à la radio 'SER Catalunya' que le club avait bel et bien jeté son dévolu sur ce jeune talent de 19 ans. "C’est le meilleur joueur d’Espagne en ce moment et je le compare à Neymar. Il a une grande polyvalence : il est ailier, milieu de terrain et ailier gauche. Il est impressionnant. J’ai parlé à Ramon Planes (directeur technique du FC Barcelone, ndlr) et il a Bryan Gil en tête. S’ils le font, il a une clause de 35 millions aujourd’hui, mais si Séville le prolonge, elle grimpera à 150 millions d’euros."