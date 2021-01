Le Bayern confirme le rendez-vous avec les agents d'Upamecano

Le Bayern Munich a confirmé avoir eu des entretiens positifs avec les représentants du défenseur français du RB Leipzig, Dayot Upamecano.

Le quotidien Bild a révélé samedi que les agents du joueur Sascha Breese et Volker Struth avaient été repérés en train d'entrer dans le parking souterrain des bureaux du Bayern Munich.

Le Bayern n'a pas caché son désir de mettre la main sur le défenseur très prisé. Le patron du club Karl-Heinz Rummenigge ayant déclaré en milieu de semaine: "Bien sûr, nous allons nous en occuper, non seulement de ce cas personnel, mais aussi de tous les autres postes. nous voulons et devons faire quelque chose. Le joueur sera à Leipzig au moins jusqu'à la fin de la saison."

De nombreux clubs européens qui seraient intéressés par le défenseur, tels que Liverpool, Manchester United et Chelsea parmi eux. Mais, le Bayern est celui qui est le plus proche de le faire signer et ses responsables ont confirmé qu'une «bonne réunion» avait eu lieu avec ses agents.

"Bien sûr, nous pensons à lui", a déclaré le directeur sportif du Bayern Hasan Salihamidzic à Sky Allemagne. «Nous avons eu une bonne réunion avec ses agents hier. Voyons ce qui se passe."

Upamecano est sous contrat avec le RB Leipzig jusqu'en 2023, ce qui signifie que le club devra probablement le céder l'été prochain sous peine de le voir partir libre l'année d'après. A 22 ans, l'international français Upamecano a un énorme potentiel - ce qui signifie qu'il serait imprudent de laisser son contrat entrer dans sa dernière année.

Leipzig est toujours en position de force, mais le Bayern est au courant de la clause de libération du joueur (43 millions d'euros) et échoue rarement lorsqu'il vise une recrue. Pour le moment, Upamecano se concentre sur le défi du titre de Bundesliga avec le RB Leipzig. Lui et ses coéquipiers se trouvent à quatre points du Bayern suite à leur succès contre Leverkusen samedi (1-0).