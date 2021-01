Le Bayern confirme officiellement son intérêt pour Upamecano

"Nous nous intéressons à lui, nous avons rencontré son agent et nous avons eu une bonne conversation, professionnelle, et maintenant, voyons ce qu'il va se passer", a déclaré Salihamidzic au micro de Sky samedi en marge du match contre Hoffenheim, remporté 4-1 par le Bayern.

Le magazine 'Kicker', généralement très bien informé, ajoute que l'entraîneur bavarois Hansi Flick a déjà évoqué ce projet de transfert avec Upamecano lui-même.

A 22 ans, le joueur passé par le RB Salzbourg compte trois sélections en équipe de France, et passe pour un possible futur cadre des Bleus.

Il est pour le moment sous contrat jusqu'en 2023 avec Leipzig, mais dispose d'une clause de départ, que le Bayern pourrait activer pour 40 ou 45 millions d'euros, selon la presse allemande.

Le Bayern, où tous les postes sont doublés, est à la recherche d'un défenseur central, alors que Jérôme Boateng et David Alaba arrivent en fin de contrat en juin. L'avenir du premier, champion du monde 2014 avec l'Allemagne et âgé de 32 ans, n'est pas encore défini. Alaba en revanche a refusé de prolonger à Munich et serait en contact avancé avec le Real Madrid.

Les seuls centraux assurés de rester en Bavière l'an prochain sont Niklas Süle et Lucas Hernandez.

Upamecano devrait prendre une décision dans les prochaines semaines, mais le Bayern n'est pas seul sur l'affaire, et d'autres grands clubs européens, dont Liverpool et Chelsea, envisageraient de payer la clause de départ pour s'attacher ses services, selon des médias européens.