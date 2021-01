Le Bayern devant Chelsea pour Upamecano

Lors de la dernière phase finale de Ligue des champions à Lisbonne, le nom de Dayot Upamecano a pris une nouvelle dimension. Son exposition contre l'Atlético de Madrid a définitivement lancé un défenseur central déjà bien-aimé au RB Leipzig qui allait devenir un international à part entière.

Les Allemands savaient ce qu'ils faisaient, alors ils se sont empressés de le prolonger jusqu'en 2023 avec une augmentation de salaire. C'était le moyen de renforcer le joueur et d'augmenter sa valeur marchande. Celui qui le veut devra passer à la caisse.

Au cours des derniers mois, il a été principalement lié au marché anglais. Il y a eu des rumeurs avec Liverpool, Chelsea ou Manchester United, mais il ne pouvait pas échapper au dénicheur de talents allemand : le Bayern Munich.

'Sport 1' rapporte que les Bavarois font des progrès avec la signature d'Upamecano et auraient même un avantage sur les Britanniques. Le Français de 22 ans aurait une clause libératoire de 42 millions d'euros, élevée pour la situation actuelle, mais peut-être envisageable pour le Bayern.

Avec le départ imminent de David Alaba et sachant que la fin de Jérôme Boateng n'est plus très loin, à l'Allianz Arena, on est prêts à faire un effort pour signer Upamecano, qui est considéré comme un pari sûr pour de nombreuses années.

Toujours selon 'Sport 1', c'est Chelsea qui se bat le plus avec le Bayern, mais les Allemands sont apparemment plus près de le convaincre. "Tout est ouvert, même si nous serions heureux qu'il reste avec nous", a déclaré Oliver Mintzlaff, directeur sportif du RB Leizpig, avant Noël sur 'Sky90'.