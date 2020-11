"Le Bayern est la meilleure équipe du monde, ils sont meilleurs que nous"

Le joueur du Real Madrid Toni Kroos a accordé une interview à 'Marca' dans laquelle il analyse le début de saison de son club.

"C'est vrai qu'il nous manque quelque chose. Ce n'est pas un secret. Tout le monde peut le voir. Nous ne manquons pas d'un peu... mais de beaucoup de cohérence. Si vous regardez les résultats, ils alternent entre deux bons, un mauvais, deux bons, un mauvais. Nous devons faire mieux. Vous voyez des matches et vous vous rendez compte que vous pouvez faire mieux", a admis l'Allemand.

Et il a ajouté à propos de ce manque de cohérence dans l'équipe : "Il est clair que nous pouvons nous améliorer, mais nous manquons de régularité. Si nous avons bien joué contre Barcelone, nous devons aussi jouer comme cela contre Cadix ou le Shakhtar à domicile. Il y a une grande différence. Parfois très bien et parfois très mal. Nous devons nous améliorer si nous voulons gagner quelque chose".

Kroos fait également référence au calendrier compliqué: "Nous vivons une situation très étrange pour tout le monde. Nous jouons tous les trois jours, nous avons eu peu de vacances, avons fini la saison dernière trop tard, nous ne pouvions pas signer de joueurs en été. Maintenant il y a des blessés, certains doivent s'arrêter car il sont touchés par la COVID-19, mais je n'aime pas chercher des excuses. Dans chaque match, nous avons une équipe de départ capable de battre l'adversaire. Je n'ai aucun doute à ce sujet.

"Nous devons trouver des solutions pour nous améliorer. Ce n'est pas quelque chose de général, ce sont des choses ou des situations spécifiques à chaque match et c'est pourquoi nous devons réagir. La vérité est qu'en tant qu'équipe, si nous voulons gagner, nous devons nous améliorer. Et nous avons déjà vu comment nous pouvons le faire", a ajouté le milieu de terrain merengue, âgé de 30 ans.

"Le Bayern est meilleur que le Real Madrid"

Enfin, le milieu de terrain madrilène a été interrogé sur la forme actuelle du Bayern Munich : "Pour moi, le Bayern est la meilleure équipe du monde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le Real Madrid a vécu quelques années comme celles-ci et nous savons que c'est difficile. Il est impossible de tout gagner dix ans de suite. Le Real Madrid a été la meilleure équipe du monde pendant deux ou trois ans. Maintenant, c'est le Bayern et cela ne dit rien de mal sur nous.

"Si vous regardez comment ils jouent ces derniers mois... il n'y a pas de match qu'ils ne gagnent pas par quatre buts d'écart. Ils ont remporté la Ligue des champions et pour moi, celui qui la remporte est la meilleure équipe du monde car c'est la compétition la plus compliquée à gagner. Il est vrai qu'ils sont meilleurs que nous, mais pour l'instant ce n'est pas un problème car nous ne jouons pas dans leur championnat et nous ne sommes pas confrontés à eux en Champions League, du moins pour le moment", a déclaré Kroos.