Le Bayern Munich a frôlé la catastrophe face à Bielefeld

Grosse surprise de la 21e journée de Bundesliga. À la suite de sa victoire en Coupe du monde des clubs, le Bayern Munich a concédé le match nul contre Bielefed.

Dans un match disputé sous des chutes de neige intenses durant la première mi-temps, les visiteurs ont commencé à créer la surprise avec des buts de Michel Vlap (9 ') et Amos Pieper (37'). En seconde période, le Bayern a réagi et réduit l'écart grâce à Robert Lewandowski (48e), mais quand on pouvait penser à une remontée, les visiteurs marquent le troisième but, grâce à Gebauer. Corentin Tolisso revient à hauteur du 2-3 à la 57 ' avant qu'Alphonso Davies, à 70',réussi à égaliser. Score final 3-3, le Bayern Munich compte désormais cinq points d'avance (48 contre 44) sur le RB Leipzig, qui a battu Augsbourg (2-1).