"Le Bayern n'est pas si favori que ça"

Javier Mascherano, actuel joueur de Estudiantes de la Plata et ex-joueur du FC Barcelone, considère que "le Bayern Munich n'est pas si favori que ça" face à Barcelone dans le cadre du match de Ligue des Champions qui se jouera à Lisbonne.

"Le Bayern a une très bonne équipe avec des joueurs physiques, mais sur un match tout peut arriver et je suis convaincu que le Barça sera à la hauteur", a-t-il déclaré dans une interview pour le quotidien 'Ara'.

Selon Mascherano, "Barcelone devra avoir le contrôle du ballon pour éviter de défendre trop près de son camp et pour permettre à ses individualités de jouer avec plus de fluidité".

De plus, il pense que "Messi est l'argument principal du Barça et de n'importe quelle équipe dans laquelle il joue. Il sait qu'il est à deux matchs d'une finale de Ligue des Champions. Contre Naples je l'ai vu avec beaucoup d'envie et avec cette capacité à transmettre cette envie à ses coéquipiers".

Interrogé sur le style de jeu du Barça qui ne ressemble plus vraiment à celui de l'époque où Mascherano faisait partie de l'équipe, il a répondu que "c'est normal qu'avec des joueurs tels que Messi, Busquets ou Piqué il y ait des moments où le Barça pratique encore le jeu de position mais ce schéma de jeu n'est plus le modèle central".

En ce qui concerne Lautaro Martínez, le joueur de Estudiantes a affrimé : "Je ne sais pas si c'est le joueur parfait pour remplacer Luis Suárez ni si Suárez a besoin d'un remplaçant, ce qui est sûr c'est que c'est un très bon joueur et qu'en sélection il est très compatible avec Messi."

Pour ce qui est de sa saison à l'Estudiantes, Mascherano a dit : "La situation provoquée par la pandémie affecte tout le monde, c'est dommage de ne pas pouvoir profiter des derniers mois de ma carrière dans mon pays".

"En Argentine c'était déjà la crise et la pandémie a aggravé la situation. Notre économie est fébrile, les joueurs comme moi qui avons eu la chance de jouer en Europe devons aider, un pays est sain si tous ses habitants le sont, pas seulement une poignée de privilégiés", a-t-il ajouté.

Et pour l'instant, il ne pense pas encore à la retraite : "Je ne veux pas y penser, j'ai encore envie de jouer, nous avons été en arrêt suffisamment longtemps pour déconnecter et recharger les batteries. Mon contrat court jusqu'en juin 2021 mais cela ne veut pas dire que j'arrêterai ma carrière à cette date là".

Pour ce qui est de son après-carrière il aimerait "poursuivre dans le monde du football", peut-être comme entraîneur. "Je ferai sûrement mes premiers comme entraîneur en Argentine et ensuite je verrai" a-t-il conclu.