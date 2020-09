Le Bayern prévient Alaba : "Nous resterons raisonnable et nous n'augmenterons pas notre offre"

Au Bayern, une guerre d'égos se joue pour la prolongation de David Alaba, en fin de contrat l'été prochain. Le club bavarois souhaite le garder, mais refuse pour autant de céder à tous les caprices de l'Autrichien et de son agent.

"Il y a une limite à ce que nous pouvons offrir. Nous ne voulons pas dépasser le salaire de Manuel Neuer et Robert Lewandowski. Et je ne pense pas que David pense mériter plus que ces deux joueurs."

Les négociations entre les deux parties sont au point mort depuis qu'Uli Hoeness, président d'honneur du club, a traité Pini Zahavi, l'agent du joueur, de "piranha affamé".

"Zahavi n'a pas les mêmes objectifs que nous. C'est son droit mais nous n'avons pas l'intention de le suivre. Nous ne ferons pas de folies dans un contexte pareil."

Pour autant, le directeur sportif insiste sur le fait que tout le monde voudrait voir David Alaba rester au club, et qu'ils vont continuer d'essayer de le convaincre.

Selon plusieurs sources, Zahavi demanderait entre 20 et 25 millions par an pour son client, alors que le club ne souhaite pas dépasser les 17 millions.