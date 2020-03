Le beau geste de Mourinho envers les personnes âgées

L'entraîneur de Tottenham, José Mourinho, n'a pas pu rester chez lui pendant la quarantaine et a décidé de devenir volontaire pour aider et contribuer à la lutte contre le virus.

Les réseaux sociaux ont partagé des images du Portugais portant des masques et un survêtement avant d'entrer dans une EHPAD pour personnes âgées près de la ville sportive de Tottenham, à Enfield.

Ce lundi, le technicien a distribué de la nourriture et a travaillé sur ce qu'ils lui ont demandé avec l'organisation caritative "Age UK".

Cette organisation essaie également de collecter des fonds pour aider les personnes touchées par la maladie et pour pouvoir donner de la nourriture tous les jours de la semaine. Mourinho s'unit également contre COVID-19.

Bravo à Mourinho pour ce magnifique geste.

Thanks so much to @josemourinhotv for coming to help us today in #Enfield @ageuklondon to support our our appeal and work for the community #THFC please donate https://t.co/S1QrRpyCV3 pic.twitter.com/5nLtrK5Wzi