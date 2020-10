Le beau message d'adieu de Bouna Sarr à l'OM

Bouna Sarr a quitté l'Olympique de Marseille pour rejoindre le Bayern Munich lundi soir, mais n'a oublié le vice-champion de France.

Sur ses canaux sociaux, l'ancien messin a salué "son" OM. Un beau message d'adieu en forme de poème pour la formation olympienne

"A jamais dans mon coeur, tu resteras gravé. OM mon OM. Avec toi, j'aurai tout connu, les rires, les pleurs. Le pire et surtout le meilleur. OM mon OM. Tu vas me manquer mais supporter et fan de toi je resterai. OM mon OM. Merci pour tout, je pars le coeur lourd mais je ne t'oublierai jamais. OM mon OM. Je te dis haut et fort, et sans gêne, je t'aime...", a écrit la recrue munichoise.

Le défenseur néo-bavarois a également eu une pensée pour le coach phocéen, André Villas-Boas, "une personne qui a su [lui] faire confiance et [lui] donner tant de responsabilité et d'amour dans ce vestiaire". Mais aussi pour son ancien coach Rudi Garcia "qui a su redonner un second souffle à [sa] carrière".