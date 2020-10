Le beau message de Laporte à Van Dijk

Énorme coup dur pour Jürgen Klopp et son défenseur Virgil van Dijk, qui sera absent des terrains pour de très longs mois après sa grave blessure contre Everton.

Le joueur néerlandais va devoir se faire opérer après avoir été touché aux ligaments du genou lors d'un choc avec Jordan Pickford, et le monde du football lui a envoyé son soutien.

Son rival en Premier League, le défenseur de Manchester City Aymeric Laporte, a lui aussi souhaité envoyé un message à Van Dijk sur les réseaux sociaux pour le soutenir.

"Désolé mon frère. Prompt rétablissement et bonne chance, ce n'est jamais amusant ni réjouissant même si ça arrive à un rival", a publié Aymeric Laporte en réponse à la lettre de Van Dijk sur Twitter.

