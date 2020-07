Le Betis intÃ©ressÃ© par Kubo ?

Takefusa Kubo a été l'une des grandes révélations de la saison 2019-2020 de Liga. À seulement 19 ans, l'attaquant a été un pilier pour l'équipe de Majorque malgré la relégation de l'équipe en fin de saison.

Le Real Madrid a apprécié les qualités de son joueur pour sa première saison en Liga et serait prêt à l'envoyer de nouveau en prêt pour qu'il puisse continuer son évolution.

Selon les informations de la radio 'Onda Cero', le milieu offensif intéresserait notamment le Real Betis, qui serait prêt à prendre l'international japonais en prêt pour la saison prochaine.

Le club andalou aurait suivi de près la saison du jeune joueur et aura besoin de renforts après une saison plus que compliquée en Liga. Kubo a disputé 36 matches cette saison à Majorque et pourrait apporter un peu d'air frais dans l'équipe du Betis.