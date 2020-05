Le Betis reprend l'entraînement, sans communiquer sur les résultats des tests

Le programme 'El Larguero' de la 'Cadena SER' indiquait ce samedi que trois joueurs du Betis ont été contrôlés positifs au Covid-19, ce qui ferait au total six cas positifs en Liga, en Espagne.

Toutefois, le club verdiblanco n'a pas encore communiqué ni rendu officiel cette rumeur. Tandis que ce dimanche matin, les joueurs ont fait leur retour au centre d'entraînement.

Borja Iglesias, Lainez, Guardado, Mandi, Joaquín et Carvalho, entre autres, ont été les premiers à se présenter au centre, vers 8h30 du matin.

Le quotidien madrilène 'AS', rapporte pour sa part que le Betis aurait démenti cette information et confirmé dans la foulée que 24 joueurs de l'équipes premières et cinq joueurs de la réserve avaient rendez-vous ce dimanche matin pour reprendre les sessions individuelles.